Дополнительные бригады врачей направят в военкоматы Липецкой области при необходимости

Дополнительные бригады врачей направят в военкоматы Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В военкоматах Липецкой области появятся дополнительные бригады врачей, чтобы усилить работу медкомиссий. По словам вице-губернатора Ольги Белоглазовой, сформирован резервный состав медработников. В случае необходимости они начнут работать с мобилизованными.

По данным пресс-службы регионального правительства, глава области Игорь Артамонов поручил больше внимания уделять качеству работы медкомиссий. Также он заявил, что нужно быстрее решать вопросы с оформлением документов - доверенностями, банковскими картами и выплатами.

Напомним, губернатор Игорь Артамонов на днях посетил военный полигон, где проходят подготовку мобилизованные липчане. Он проверил, в каких условиях проживают призывники и пообщался с ними. Подробности здесь.