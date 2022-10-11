Нотариус приедет к липецким мобилизованным в воинские части в среду 12 октября

Нотариус приедет к липецким мобилизованным в воинские части Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 12 октября в воинские части в Коврове и поселке Пакино к мобилизованным из Липецкой области приедет нотариус. Он поможет им оформить необходимые документы.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, чтобы оформить доверенность резервисту нужно обратиться к заместителю командира полка по военно-политической работе и предоставить документы. Это нужно сделать в этот вторник 11 октября до 20.00.

У мобилизованного должны быть паспорт, фото паспорта человека, на которого оформляют доверенность - первая страница и прописка.

Если липчанам нужно получить документы, заверенные у нотариуса, от родственников из этих воинских частей, то дополнительно в чат-бот одним сообщением следует написать:

- ФИО мобилизованного, номер телефона;

- ФИО человека, на которого требуется оформить документ;

- какой документ нужно оформить, например, генеральная доверенность, доверенность на определенные действия, срок, нужно ли передоверие.

В настоящее время решается, в какие еще воинские части с жителями Липецкой области поедет нотариус.