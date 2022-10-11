Житель Липецка отправится на 7 лет в колонию за убийство друга

Суд признал липчанина виновным в убийстве друга Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор виновному в убийстве знакомого. Следствие и суд установили, что днем 3 марта 55-летний мужчина выпивал с другом в его доме по улице Полярная. Между ними вспыхнула ссора. Гость изрезал оппонента ножом. От ранений 49-летний несчастный скончался, а изверг скрылся.

Позже его задержали. После предъявления доказательств липчанин признался в содеянном и выдал свою одежду с пятнами крови погибшего. На время предварительного следствия его заключили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, суд признал мужчину виновным в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ. Ему назначили 7 лет колонии строгого режима.

Напомним, что в Данковском районе поймали рецидивиста, который в нетрезвом состоянии пытался уехать домой на чужой машине. Подробности здесь.