Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 14:51

Житель Липецка отправится на 7 лет в колонию за убийство друга

Изверг накинулся с ножом на знакомого во время застолья
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд признал липчанина виновным в убийстве друга

Суд признал липчанина виновным в убийстве друга

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор виновному в убийстве знакомого. Следствие и суд установили, что днем 3 марта 55-летний мужчина выпивал с другом в его доме по улице Полярная. Между ними вспыхнула ссора. Гость изрезал оппонента ножом. От ранений 49-летний несчастный скончался, а изверг скрылся.

Позже его задержали. После предъявления доказательств липчанин признался в содеянном и выдал свою одежду с пятнами крови погибшего. На время предварительного следствия его заключили под стражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, суд признал мужчину виновным в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ. Ему назначили 7 лет колонии строгого режима.

Напомним, что в Данковском районе поймали рецидивиста, который в нетрезвом состоянии пытался уехать домой на чужой машине. Подробности здесь.