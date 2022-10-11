Приставы пока не станут взыскивать долги с 70 мобилизованных Липецкой области

Приставы приостановили взыскание долгов с 70 мобилизованных в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане-должники, попадающие под частичную мобилизацию, обращаются к судебным приставам. В настоящее время в управлении приостановили около 70 исполнительных производств в отношении липецких резервистов на сумму более 4 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, специалисты продолжают рассматривать обращения от мобилизованных.

Напомним, что в среду 12 октября в воинские части в Коврове и поселке Пакино приедет нотариус. Он поможет липчанам оформить необходимые документы. Подробности здесь.

А в Липецкой области сформировали резервный состав медработников. При необходимости бригады врачей усилят работу медкомиссий в военкоматах региона. Губернатор Игорь Артамонов поручил уделять больше внимания качеству работы медкомиссий.