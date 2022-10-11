В Липецке без воды останутся более 50 улиц в районе НЛМК в среду 12 октября

В Липецке в районе НЛМК масштабное отключение воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 12 октября в Липецке ожидается очередное отключение воды и света. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Балмочных 4, 6, 40. Подробности в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице 300-летия Флота России, владение 2 - туда же организуют подвоз, а также в частном секторе: улицы Краеведческая, Комарова, Апраксина, Кольцова, Заповедная, Знаменская, Лесная, Сибирская, Пушкина, 300-летия Флота России, Высоцкого, Марины Цветаевой, Хрустальная, переулки Барковского, Краснозоренский и Благодатный. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к улицам частного сектора.

Из-за порыва на водопроводе у проспекта Мира, 16, краны пересохнут в районе НЛМК с 10 утра до окончания работ: улицы Леваневского, 1; Островского, 2, 4, 4а, 13, 15; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 7, 13, 27, 29, 31; Спиртзаводская, 1, 3-5, 7, 11; Степана Разина, 1; Адмирала Макарова, 1а, 1г, 1в, 1м, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32; Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5; Инженерная, 3, 5, 5а; Фурманова, 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43-45, 53, 53а, 54, 59б, 59в; Прокатная, 1А, 1Б, 2Б/1, 2Б, 2БкА, 2БкЕ, 2БкВ, 2БкВ, 2БкГ, 9-13, 11а, 15-30; Парковая, 1-10, 11а; Крупской, 3, 3а, 5, 7, 10, 10а, 12, 14, 16; Суворова, 1, 3, 3а, 7, 9, 9а, 10-18, 20, 22, 24, 28.

В этот же период времени воды не будет по улицам 9 Мая, 1, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а-в, 16, 18, 20а, 20ст. 20, 28, 74, 70; Металлургов, 1а, 1б, 1г, 6, 9, 9а, 7; Осипенко, 1-9, 8а, 13-21, 25; Марины Расковой, 3-6, ст.5, 8, 10 ,10а, 13а, 14-18, 20, 22; Гришина, 2, 4; Фестивальная, 2, 4; Гастелло, 1а; Фадеева, 2, 5, 7а, 9, 11, ст. 12, 14; О. Дундича, 3, 29, 29а; Лесная, 1, 3; Рабочая, 8, 8а, 8б, 22, 22а, 22б, 22в, 22г; Талалихина, 1, 3, 5; переулок Трамвайный, 3, 4; Осенний проезд, 1-8, 2а, 6а, 10, 12, 14; площадь Мира, 1-5, 1а-д; проспект Мира, 1-21, 1а, 2а, 4а, 4б, 5а, 23-28, 25а, 30-35, 35а, 38, 40, 42, 44.

Также холодную воду отключат в частном секторе: улицы Леваневского; Островского; Дзержинского; Адмирала Макарова; Спиртзаводская, Лермонтова, Фурманова, Кленовая, Дорожная, Зареченская, Лесопарковое хозяйство, Боровая, Рязанская, Черняховского, Прокатная, Волжская, Озерная, Лесопарковая, Пляжная, Береговая, Земная, Гастелло, Солидарности, Суворова, переулок Задонский, Базовый проезд. Воду подвезут по адресам: проспект Мира, 9а, 20; улицам частного сектора. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.