Липчане завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

Команда Липецкой области заняла третье место в возрастной группе 14-15 лет. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Воронеже завершились всероссийские соревнования по универсальному бою памяти майора ФСО России А.В. Колбешкина. Команда Липецкой области заняла третье место в возрастной группе 14-15 лет. В актив наших земляков десять призовых мест.

Победителями в своих весовых категориях стали Даниил Кобрин (45 кг), Виктория Бычкова (свыше 52 кг) и Елена Харламова (до 78 кг).

Серебряные медали завоевали Маргарита Рвачева (до 47 кг) и Яна Кудря (свыше 52 кг). Бронзовые награды выиграли Вадим Крутяков (до 50 кг), Владимир Бычков (до 50 кг), Мария Ражина (свыше 52 кг), Анастасия Минакова (свыше 52 кг) и Мария Минакова (свыше 52 кг).