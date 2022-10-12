Соцопрос: наши сограждане прогнозируют рост цен на недвижимость

Почти треть по-прежнему считает рынок недвижимости привлекательным для инвестиций.

По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – это мнение высказали 59% жителей регионов и 56% москвичей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

22% опрошенных считают, что цены на недвижимость в новостройках в ближайшие полгода вырастут минимум на 15%. Еще 37% ожидают роста цен на 5-15%. Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет – большинство прогнозирует его в пределах 5 – 15 процентов. Такой же уровень повышения ожидают 35% респондентов касательно и цен на вторичное жилье старше 5 лет. Однако оптимистов достаточно много: снижение стоимости вторички предположили около 20 % россиян.

Что касается привлекательности рынка недвижимости для инвестиций, то более всего позитивно настроены в этом вопросе жители Северного Кавказа, противоположное же мнение чаще всего звучало от представителей Центрального федерального округа. Любопытно, что 38% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.