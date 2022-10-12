Под Липецком ищут пропавшую 86-летнюю пенсионерку

В Липецкой области пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 86-летнюю пенсионерку. Парамонова (Хорева) Анна Гавриловна пропала в деревне Новоселки Островского сельсовета Становлянского района. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", в понедельник утром 10 октября она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серо-голубые.

ВО что была одета старушка, неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Анну Парамонову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.