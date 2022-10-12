Фонд «Милосердие» помогает сохранять народные промыслы Белгородчины

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В селе Архангельское Белгородской области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли мастерскую по лоскутному шитью. Новое творческое пространство поможет сохранить старинный промысел и даст всем желающим возможность освоить навыки рукоделия с помощью современных технологий.

Проект «Лоскутки тепла» – победитель грантовой программы «Стальное дерево». По задумке его авторов, лоскутное шитье будет особенно востребовано жителями старшего поколения, женщинами в декретном отпуске и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

На средства гранта для оснащения мастерской приобрели швейные машины, оверлок и другие сопутствующие инструменты для резки и раскроя тканей. Все это теперь активно используется в ходе бесплатных занятий, которые проводят для жителей села в сельском Доме культуры. На занятиях учат шить на швейных машинах, украшать изделия фигурными строчками и вышивкой, знакомят с основами композиции и конструирования.

«Мы с радостью поддержали этот теплый, душевный и полезный проект. Спасибо активным и неравнодушным авторам инициативы – сотрудникам Дома культуры за то, что берегут и вкладывают душу в сохранение культурного наследия среди людей серебряного возраста и передают его подрастающему поколению», – прокомментировала куратор программы «Стальное дерево» Яна Шафоростова.

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К открытию проекта «Лоскутки тепла» творческие коллективы Дома культуры подготовили для жителей села специальную лирическую программу.

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В этом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлены пресс-службой фонда «Милосердие».