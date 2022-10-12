Рено вылетел в кювет под Липецком и перевернулся

Под Липецком иномарка вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 11 октября в Липецкой области перевернулась иномарка. В Долгоруковском районе на автодороге Елец-Долгоруково-Тербуны 38-летний водитель Рено Логан, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчину доставили в больницу.

В Липецке на улице Космонавтов Лада-Веста врезалась в световую опору. 39-летнего водителя с различными травмами госпитализировали.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 4 437 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 5 человек. Водители 4 146 раз превысили скорость. Также произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Липчан просят неукоснительно соблюдать ПДД. Помните, это поможет сохранить не только собственное здоровье, но и жизни других участников движения.