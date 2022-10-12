В Липецкой области отловили 2496 бездомных животных Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области с начала года отловили 2496 бездомных животных. Это на 936 больше, чем за тот же период 2021-ого. Большинство из них привили, стерилизовали, маркировали и выпустили - 1622. 871 животное отдали в добрые руки. К сожалению, 3 умерло.

С отловом помогают юридические лица и предприниматели. В регионе работают 2 частных приюта для четвероногих. Они находятся в Липецком и Тербунском районах. Всего в них можно поместить 2000 бездомных животных.

В области действует принцип «ОСВВ» - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания. Животных без хозяев отлавливают и помещают в приюты. Там их 10 дней держат на карантине, прививают, стерилизуют. Потом на животных наносят не снимаемые или несмываемые метки. Если питомец не проявляет немотивированную агрессивность к другим животным или людям, его возвращают на прежние места обитания.