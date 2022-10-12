Липецких налоговых инспекторов подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

Липецких налоговых инспекторов подозревают в мошенничестве Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сотрудниц налоговой подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с мая 2021 года по февраль 2022 года трое инспекторов от 32 до 37 лет вносили в специализированную базу заведомо ложную информацию об умерших. Женщины похищали возврат суммы излишне уплаченного налога, переводя деньги со счета налогового органа третьим лицам. Так, они забрали себе часть налога мужчины, который умер в июле 2021 года.

Всего злодейки похитили из бюджета 2 083 618 рублей. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России с региональным УФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.