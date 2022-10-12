Липецкие строители отремонтировали 4 школы в ДНР Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Липецкая область активно участвует в восстановлении ДНР. В Володарском районе в 4 школах сделали капитальный ремонт. Еще в одной диагностируют состояние корпусов. Один из них уже начали ремонтировать.

В районе восстанавливают и стоят новые котельные. Из 28 уже починили 23. Еще одна начнет работать в течение недели. 4 новые блочно-модульные котельные подключат до начала отопительного сезона. Также в октябре закончится ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

Работы продолжаются в Мариуполе. Там восстанавливают жилые дома, образовательные учреждения и другие, важные для нормальной жизни объекты. В 16 домах строители чинят кровлю, систему отопления, меняют двери и окна. В 2 домах доделали крышу, еще в 1 установили новые окна.

Как сообщили пресс-службе правительства Липецкой области, до конца этого года планируют закончить ремонт в 16 домах, школе, детском саду и техническом лицее.