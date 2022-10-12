Под Липецком арестовали мужчину, ранившего школьника ножом в живот

Под Липецком заключили под стражу мужчину, ранившего школьника ножом в живот Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области заключили под стражу 60-летнего мужчину, ранившего школьника ножом в живот. Напомним, его действия квалифицировали по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным следствия, вечером 8 октября в парке пьяный мужчина, не выдержав насмешек подростков, кухонным ножом ударил 15-летнему школьнику в живот. Подростка с массивным кровотечением и повреждением внутренних органов доставили в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, житель Чаплыгинского района признал вину. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следователи собирают доказательства, в том числе, проводится судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.