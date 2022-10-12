В школе Липецка детей заставили переобуваться на улице

Фото из официального телеграм-канала уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана
Фото: из соцсетей
В одной из школ Липецка учащихся заставили переобуваться на улице. Такое решение приняли в рамках антитеррористической безопасности. Родителей внутрь не пускали, а дверь школы в итоге запирали на ключ.
Родителей эти меры не устроили и они обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области Юрию Тарану. В своем телеграм-канале он написал, что среди учеников большое количество детей-инвалидов. И что с директором школы уже разбираются.
Решение, которые приняли в учебном учреждении, отменили. Аппарат поддерживает связь с родителями.
- Обращаюсь к руководству образовательных учреждений, возьмите вопросы обеспечения безопасности под свой личный контроль! - написал уполномоченный по правам ребенка в регионе на своей странице.