Поезд Победы прибудет в Липецк в субботу 15 октября

В Липецк приедет Поезд Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу 15 октября в Липецк прибудет «Поезд победы». Он пробудет в городе до 16 октября включительно. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Он состоит из 9 вагонов, в каждом располагается экспозиция, которая посвящена предвоенному времени, Великой отечественной войне и Победе.

В качестве экскурсовода выступает цифровой персонаж Лидия. Гости услышат ее историю через наушники. Прототипом Лидии стала возившая эшелоны на фронт машинист Елена Чухнюк. Липчане увидят войну глазами ее свидетелей. Погрузиться в то время поможет мультимедийное сопровождение: 18 видеостен, 50 проекторов, 12 тач-столов.

Посетить выставку можно бесплатно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте Поезд Победы - за несколько дней до прибытия поезда в город. Дети от 6 до 11 лет попасть на выставку смогут только в сопровождении взрослых.