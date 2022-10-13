Жительница Липецка украла в баре более 50 тысяч, чтобы погасить долги

Бывшая сотрудница бара украла из заведения деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в краже. По предварительным данным, раньше она работала в баре. Однажды она пришла в заведение якобы повидаться с бывшей напарницей. Когда знакомая отвлеклась, липчанка пробралась в подсобку и из металлического ящика достала 51 750 рублей. Причем 21 750 рублей - это была выручка бара, а остальные деньги - зарплата подруги.

Подозреваемая пояснила полицейским, что ей нужно было погасить долги, поэтому она пошла на преступление. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области арестовали мужчину, ранившего 15-летнего школьника ножом в живот. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Подробности здесь.