Каждый пятый россиянин решает рабочие задачи, находясь на больничном

53% россиян в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут.

30% наших сограждан, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом. Только 41% берут официальный больничный при недомоганиях. Но медицинскую помощь практически все - 92% респондентов - получают в рамках ОМС.

В топе причин, почему россияне не оформляют официальный больничный, следующие: «предпочитаю побыть дома 1-2 дня, не отрываясь при этом от работы», «все равно приходится работать», третью строчку делят «некому заменить» и «брать больничный невыгодно с точки зрения дохода». А 6% и вовсе признались, что в компании не приветствуются больничные и это чревато потерей работы.

Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый — раз в 3-6 месяцев. Но обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом только 42%. Выяснилось, что каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Чаще остальных это делают персональные ассистенты, официанты и бухгалтеры.