В тройном ДТП в Липецке на Гагарина пострадала 20-летняя пассажирка Лады

Тройное ДТП в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 12 октября в Липецке на улице Гагарина столкнулись три машины. Шевроле-Нива врезалась в Ладу-Приору и Мицубиси-Лансер. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ее осмотрели медики и отпустили.

В тот же день в Ельце на улице Ленина столкнулись Форд-Фокус и Лада. Предварительно, 27-летняя женщина-водитель иномарки на нерегулируемом перекрестке не пропустила машину, которая ехала по главной дороге. Итог - 65-летний водитель Лады и его пассажирка того же возраста в больнице.

В Грязях на улице Хлебозаводская в аварию попали Лада и Форд-Фокус. 41-летняя женщина-водитель первого автомобиля выехала на встречную полосу. Она получила травму. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.