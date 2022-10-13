В горящем строительном вагончике под Липецком пострадал 30-летний мужчина

Под Липецком горел строительный вагончик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В среду 12 октября в Липецке в трехэтажном доме по улице Газина вспыхнула электрощитовая. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета. Спасатели эвакуировали 12 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил саму электрощитовую и закоптил стены на площади 10 кв.м.

Ночью 13 октября в селе Измалково на улице Багрянцева сгорел строительный вагончик. Пострадал 30-летний мужчина. Под утро пожар зафиксировали в садоводческом товариществе «Дружба». Там вспыхнул шлаковый дом с мансардой. С огнем боролись 3 спасательных расчета. Пострадала внутренняя отделка мансарды и вещи по всей площади.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".