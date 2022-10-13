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Общество13 октября 2022 9:44

В Липецкой области ищут 42-летнего мужчину в бушлате камуфляжного цвета

Он также может находиться в Тульской области
Анастасия ЛИСОВА
В Липецкой области пропал мужчина

В Липецкой области пропал мужчина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропал 42-летний мужчина. Алексеева Андрея Владимировича ищут в селе Семенек, Становлянского района. Также он может находиться в Ефремове в Тульской области. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», с 3 сентября 2022 года о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: худощавого телосложения, ростом 180 сантиметров, темно-русые волосы с залысиной, синие глаза.

Мужчина был одет в бушлат камуфляжного цвета, болотные резиновые сапоги и черную шапку.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Алексеева или знает, где он может находиться, или обладает полезной для поиска информацией, позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - экстренные службы.