В Липецкой области ищут 42-летнего мужчину в бушлате камуфляжного цвета

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропал 42-летний мужчина. Алексеева Андрея Владимировича ищут в селе Семенек, Становлянского района. Также он может находиться в Ефремове в Тульской области. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», с 3 сентября 2022 года о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: худощавого телосложения, ростом 180 сантиметров, темно-русые волосы с залысиной, синие глаза.

Мужчина был одет в бушлат камуфляжного цвета, болотные резиновые сапоги и черную шапку.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Алексеева или знает, где он может находиться, или обладает полезной для поиска информацией, позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - экстренные службы.