Сбер: Предприятия Черноземья получили льготные кредиты на сумму 80 млрд рублей

Более двух тысяч предприятий регионов Черноземья получили государственную поддержку в рамках программ льготного кредитования в Сбербанке. С начала этого года общая сумма льготных кредитов превысила 80 млрд рублей.

В Черноземье наибольшая часть суммы пришлась на льготное кредитование агропромышленного комплекса. В рамках реализации программы Минсельхоза РФ 1528 банк направил 64 млрд рублей.

Более 12 млрд рублей получили системообразующие предприятия, что позволило обеспечить дополнительную финансовую поддержку ключевым отраслям экономики. Кроме того, Центрально-Черноземный банк Сбербанка выдал более 1600 кредитов общим объемом около 8 млрд рублей по программам с господдержкой для малого предпринимательства.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Особое значение в текущих условиях приобрело льготное кредитование в качестве надежного инструмента в поддержке регионального бизнеса. Благодаря реализации госпрограмм банк помогает предприятиям пополнить оборотные средства, закупить необходимое оборудование, расширить ассортимент продукции, выйти на новые рынки. Объемы льготного финансирования продолжают расти. Подобные меры поддержки предпринимателей смогли обеспечить как стабильную работу бизнеса, так и стать началом для перспективных проектов».