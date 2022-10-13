2,5 миллионов рублей выплатит застройщик дольщикам в Липецке за срыв сроков договора

Липецким дольщикам выплатят 2,5 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 15 дольщиков пожаловались на застройщика. Компания не передала им квартиры в указанный в договорах срок. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, речь идет о доме по улице Фрунзе.

Представители Управления подали на строительную организацию в суд. В иске были требования о том, что бы застройщик заплатил неустойку за нарушение сроков сдачи жилого дома. Также он должен был выплатить 50% от присужденных сумм в качестве штрафа. Помимо этого от фирмы требовали выплатить моральную компенсацию.

Суд рассмотрел дело. Строительной компании придется заплатить пострадавшим жителям города более 2,5 миллионов рублей.

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