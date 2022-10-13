Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 10:24

2,5 миллионов рублей выплатит застройщик дольщикам в Липецке за срыв сроков договора

Речь идет о доме по улице Фрунзе
Авторы (2):
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Анастасия ЛИСОВА
Липецким дольщикам выплатят 2,5 млн рублей

Липецким дольщикам выплатят 2,5 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 15 дольщиков пожаловались на застройщика. Компания не передала им квартиры в указанный в договорах срок. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, речь идет о доме по улице Фрунзе.

Представители Управления подали на строительную организацию в суд. В иске были требования о том, что бы застройщик заплатил неустойку за нарушение сроков сдачи жилого дома. Также он должен был выплатить 50% от присужденных сумм в качестве штрафа. Помимо этого от фирмы требовали выплатить моральную компенсацию.

Суд рассмотрел дело. Строительной компании придется заплатить пострадавшим жителям города более 2,5 миллионов рублей.

Напомним, что в областном центре озеленят территорию вокруг Комсомольского пруда. Там высадят деревья и кустарники. Подробности здесь.