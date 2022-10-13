На 8% упала рождаемость в Липецкой области по сравнению с прошлым годом

На 8% упала рождаемость в Липецкой области по сравнению с 2021 годом Фото: Анастасия ЛИСОВА

Липецкстат рассказал о демографической ситуации в Липецкой области за январь – август 2022 года. За этот период на свет появились 5 473 малыша. Это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. 36% родившихся – это первенцы и вторые дети в семьях, 28% - третьи и последующие. За первые 8 месяцев 2022 в области появились 3 тройни и 52 пары близнецов.

За январь-август этого года умерло 11 658 жителей региона. Из них детей до года - 17. Это на 19% меньше, чем в прошлом году -14377 человек. Естественная убыль составила 6 185 – разница между умершими и родившимися.

Сократилось число браков. В прошлом году поженились 4 598 пар - на 6% больше, чем в этом. В 2022 в брак вступили 4 309 жителей. Но и разводов стало меньше - 3 332 в этом году и 3 494 в 2021.