За нападение немецкой овчарки на ребенка под Липецком хозяин заплатит 10 тысяч рублей

Овчарку доверили выгуливать 10-летнему мальчику Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области суд обязал выплатить 7-летнему ребенку компенсацию морального вреда за нападение собаки. Инцидент произошел в мае 2022 года в Задонске. 10-летний ребенок в одиночку выгуливал немецкую овчарку. Пес укусил другого мальчика. Ему понадобилась медицинская помощь.

Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в 10 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд удовлетворил исковые требования. Владелец овчарки должен выплатить указанную сумму.

Напомним, что хозяин дога, который покусал 6-летнюю девочку в Данкове, выплатил выплатил 150 000 рублей морального вреда. Мужчина выгуливал собаку во дворе без намордника. Пес кинулся на девочку. Местный житель не смог справиться с питомцем, и дога пришлось застрелить. Подробности здесь.