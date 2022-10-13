Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Липецке на улице Баумана

ДТП на улице Баумана в Липецке

Вечером 13 октября в районе Сокола в Липецке в ДТП попали иномарки. Машины столкнулись в районе пересечения улиц Ушинского и Баумана. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, пострадала женщина.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины случившегося. Из-за аварии образовалась большая пробка. Затор тянется с транспортной развязки. Советуем автомобилистам выбирать альтернативный маршрут, объезжая улицу Баумана.

Напомним, что накануне в областном центре на улице Гагарина столкнулись 3 легковушки. Пострадала 20-летняя девушка - пассажирка Лады-Приоры. А в Ельце в ДТП травмы получили пенсионеры. Обоих доставили в больницу. Подробности можно посмотреть здесь.