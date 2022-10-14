Водители и две пассажирки пострадали в ДТП с ВАЗами под Липецком

ДТП с ВАЗами в Усманском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 13 октября в Усманском районе Липецкой области столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110. ДТП случилось в селе Пригородка на улице 1-ая Елецкая. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили оба водителя - 22 и 25 лет. Также пострадали 17-летняя пассажирка "десятки" и 19-летняя девушка из "двенадцатой". Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В Липецк на улице Ангарская 35-летний водитель ГАЗа наехал на 58-летнюю женщину. Мужчина сдавал назад и не заметил пешехода. Несчастная с травмами в больнице.

Вечером в областном центре на Заводской площади столкнулись Чери и Форд. Пострадала 25-летняя девушка-водитель за рулем второй иномарки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили.