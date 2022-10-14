Пожарные тушили Фольксваген и ВАЗ в Липецке на улице Московская

В Липецке горели машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 13 октября в Липецке горели Фольксваген Пассат и ВАЗ-2114. Машины вспыхнули у дома №20а по улице Московская. На месте работали 2 пожарных расчета. Огонь повредил внутреннюю отделку и багажник иномарки, а также багажник отечественного автомобиля.

На пожар в доме по улице Папина стянулись 5 спасательных отделений. Правда, жителям удалось справиться с пламенем до их приезда. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в квартире загорелась вытяжка.

В доме на Невского произошло короткое замыкание. А на Водопьянова вспыхнул пластиковый мусорный контейнер. В квартире дома по улице 9 микрорайон подгорела пища.

Липчан убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".