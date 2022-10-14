Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 8:35

Пожарные тушили Фольксваген и ВАЗ в Липецке на улице Московская

Огонь повредил багажник машин и внутреннюю отделку иномарки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке горели машины

В Липецке горели машины

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 13 октября в Липецке горели Фольксваген Пассат и ВАЗ-2114. Машины вспыхнули у дома №20а по улице Московская. На месте работали 2 пожарных расчета. Огонь повредил внутреннюю отделку и багажник иномарки, а также багажник отечественного автомобиля.

На пожар в доме по улице Папина стянулись 5 спасательных отделений. Правда, жителям удалось справиться с пламенем до их приезда. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в квартире загорелась вытяжка.

В доме на Невского произошло короткое замыкание. А на Водопьянова вспыхнул пластиковый мусорный контейнер. В квартире дома по улице 9 микрорайон подгорела пища.

Липчан убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".