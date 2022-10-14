Расписание автобусов №7, №302 и №378 изменится в Липецке с понедельника 17 октября

В Липецке изменится расписание автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника 17 октября в Липецке изменится расписание некоторых автобусов. Транспорт №302 будет стартовать от остановки "площадь Кольцевая" в 6.00 утра. На маршруте №7 перенесут время отправления рейса с конечной остановки "Новое заводоуправление" с 16.38 на 16.19. Для автобусов №378 также скорректируют время движения от конечных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подробнее о расписании движения общественного транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК" указано, во сколько автобусы отъезжают от конечных остановок.

Напомним, что по обновленной улице 50 лет НЛМК вновь пустили пассажирский транспорт. Подробности здесь.