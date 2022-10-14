Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 10:24

Липецкая ферма заплатит 8,6 миллионов рублей за загрязнение почвы нитратами

Прокурор потребовал возместить ущерб через суд
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкая ферма заплатит 8,6 миллионов рублей за загрязнение почвы нитратами

Липецкая ферма заплатит 8,6 миллионов рублей за загрязнение почвы нитратами

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Животноводческая ферма заплатит более 8,6 млн рублей за загрязнение почв под Липецком. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура и представители регионального управления экологии.

Специалисты установили, что с поля фермы на другой земельный участок перетек навоз. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, отходы разлились на площади 3 102 кв.м, загрязняя почву нитратами. Общая сумма ущерба составила 8 685 600 рублей. Прокурор потребовал взыскать с фермы эту сумму. Суд удовлетворил иск.

Напомним, что 39 млн рублей должен заплатить тепличный комплекс в Усмани за испорченную землю. Из-за предприятия разрушился почвенный покров на площади 890 кв.м. Фирма заплатила штраф в 420 тыс. рублей, но возмещать ущерб добровольно не стала. Подробности здесь.