Липецкая ферма заплатит 8,6 миллионов рублей за загрязнение почвы нитратами Фото: Юлия КЛЮЕВА

Животноводческая ферма заплатит более 8,6 млн рублей за загрязнение почв под Липецком. Проверку провела межрайонная природоохранная прокуратура и представители регионального управления экологии.

Специалисты установили, что с поля фермы на другой земельный участок перетек навоз. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, отходы разлились на площади 3 102 кв.м, загрязняя почву нитратами. Общая сумма ущерба составила 8 685 600 рублей. Прокурор потребовал взыскать с фермы эту сумму. Суд удовлетворил иск.

Напомним, что 39 млн рублей должен заплатить тепличный комплекс в Усмани за испорченную землю. Из-за предприятия разрушился почвенный покров на площади 890 кв.м. Фирма заплатила штраф в 420 тыс. рублей, но возмещать ущерб добровольно не стала. Подробности здесь.