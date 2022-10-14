Суд оштрафовал на полмиллиона экс-начальника филиала Липецкоблводоканала за мошенничество Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор экс-начальнику комплекса одного из филиалов Липецкоблводоканала. Его признали виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Следствие и суд установили, что в 2019-2020 годах мужчина оштрафовал 9 жителей Становлянского района за самовольное подключение к сетям. Эти деньги он забрал себе. Затем подсудимый составил с абонентами договоры на поставку воды, минуя процедуру технологического присоединения.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили во взаимодействии с сотрудниками областного УЭБиПК России и прокуратуры Липецкой области. Бывший начальник вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему 500 тыс. рублей штрафа в доход государства.