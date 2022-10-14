Без воды останутся жители села Косыревка и Сырского Рудника в Липецке в субботу 15 октября

В субботу 15 октября в Липецке отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без ресурса останутся жители улиц Пригородная, Исполкомовская, 1, 1а-е, 1б, 3, 3а, 3б, 5; Ударников, 13; Юношеская, 1/2, 1а, 2а; Детская, 15а. На этот же период времени краны пересохнут в областном центре по улице Юношеская, 50 и в частном секторе села Косыревка: улицы Советская и Ленина.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к улице Пригородная, Ленина в Косыревке и дому №13 по Ударников. После работ вода может быть мутной некоторое время. Дополнительную информацию липчане могут получить в диспетчерской службе компании по телефонам: *175, 236-175.