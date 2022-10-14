Липецкий ЛКС проиграл в Сургуте

ЛКС быстро повел в счете, но в итоге крупно проиграл. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В сургутском СОК «Энергетик» состоялся матч 5-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между местным «Факелом» и липецким ЛКС. Гости, до этой встречи не проигрывавшие в текущем розыгрыше, уже на второй минуте повели в счете – отличился Александр Дунец. Но после перерыва хозяева перевернули ход поединка. На точный удар липчанина Олега Кручинина (46-я, 2:2) они ответили пятью голами. По дублю оформили Тимур Сафин и Данил Сальников, еще один мяч провел Александр Райхель. Итог – 5:2 в пользу «Факела».

Любопытная деталь: во втором тайме в зале погас свет. Причём на половине, где располагались ворота хозяев. И включили его лишь спустя час.

- Я думаю, что первый забитый гол, который достаточно рано пришёл, не очень хорошую службу нам сыграл, - заявил после матча главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Мы могли и должны были играть гораздо лучше, но так как очень быстро забили, так получилось, что начали чуть-чуть этот счёт, к сожалению, удерживать, и игра начала ломаться, не все стало получаться. Я расстроен, в некоторых моментах разочарован дисциплиной игровой, но повторюсь, в первую очередь вот эти вещи очень мне не понравились. Такие матчи надо тоже уметь играть, нам надо было в определённых моментах, когда ты понимаешь, просто набраться терпения и уметь играть грамотно по счёту, то, что мы не смогли. Поэтому мы заслуженно проиграли.

После пяти туров ЛКС занимает второе место с десятью очками в активе при разнице мячей 24:12. В ТОП-3 также входят дубль московского КПРФ (11) и якутская «Заря» (девять). Правда, у дальневосточников игра в запасе. Теперь 19 октября ЛКС сыграет дома с «Зарей». Что касается бомбардирской гонки, то лидирует наш Кручинин с семь голами. По шесть мячей у Богдана Свиридова («Ростов») и Никиты Илько (КПРФ-2).

А 15 и 16 октября наши земляки проведут в нижегородском Городце два матча Кубка России. 15-го – с «Зарей» (в 14:00), 16-го – с местным клубом «Футбол-Хоккей НН» (в 15:00). Сегодня, 14 октября, клуб из Якутска одолел хозяев (5:4).