Липецкие волейболистки потерпели третье поражение на старте сезона-2022/23

16 октября в 4-м туре Суперлиги «Липецк» сыграет дома с «Ленинградкой». Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В Саратове состоялся матч 3-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге. После неудачного выезда в Казань и домашнего поражения от «Тулицы» липчанки гостили в Саратове. Мало того, что наши девушки не смогли дать бой соперницам, так они даже ни одной партии не взяли. Итог – 15:25, 18:25, 17:25 и 0:3 в пользу «Протона».

После трех туров с девятью очками лидирует «Протон». Следом располагаются – московское «Динамо» (восемь), «Тулица» и калининградский «Локомотив» (по семь). «Липецк» же наряду с красноярским «Енисеем» и подмосковным «Заречье-Одинцово» замыкают таблицу, не имея ни одного балла. При этом лишь наши девушки до сих пор не смогли выиграть ни одного сета. Теперь 16 октября в 4-м туре «Липецк» сыграет дома с «Ленинградкой» (шестое место, шесть очков). Начало встречи в 16:00.