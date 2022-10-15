В Липецке и Усмани ищут пропавшего 49-летнего мужчину

В Липецкой области ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 49-летнего мужчину. Переверзев Анатолий Анатольевич пропал 12 октября. Он может находиться в любом городе, а также в Липецке или в Усмани. Поисковому отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с сединой, глаза голубые.

Был одет: черная кожаная куртка, футболка, черные спортивные штаны, черные полуботинки.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Переверзева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.