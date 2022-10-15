Холодную воду отключат в районе Сырского Рудника в Липецке в воскресенье 15 октября

В воскресенье 16 октября некоторые жители Липецка останутся без холодной воды. Ее отключат с 10 утра до 8 часов вечера по улицам Неделина, 30, 55, 57; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7А, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15; Доватора, 2, 4, 4/1, 4А, 5А, 6-9; Айвазовского, 7; Папина, 9, 11, 13, 15, 17; Богдана Хмельницкого, 1-6, 8, 10; проспект Победы, 5, 5а, 22а, 22.

На этот же период времени краны пересохнут в районе Сырского Рудника: улицы Исполкомовская, 1, 1а-е, 3, 3а, 3б, 5; Ударников, 13; Юношеская, 1/2, 1а, 2а; Детская, 15а. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, там будут ремонтировать сеть у дома №11 по Исполкомоской.

Воду подвезут по адресам: Неделина, 55; Айвазовского, 7; Ударников, 13. Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам: *175, 236-175.