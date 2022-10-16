Липецкий ЛКС разгромил на нижегородской земле «Зарю» из Якутска

Все шесть мячей в ворота "Зари" отправили разные игроки ЛКС. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В нижегородском Городце проходят матчи Кубка России по мини-футболу. Накануне, 15 октября, липецкий ЛКС разгромил якутскую «Зарю» (6:1). По разу соперников огорчили Родион Залалетдинов, Александр Дунец, Александр Сурин, Елисей Елисеев, Исмаил Гибадуллин и Илья Андреев.

- Несмотря на счёт, я не могу сказать, что победа далась легко, - отметил по окончании встречи главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Всё-таки в первом тайме нам было сложно. Мяч в ворота не хотел идти. Создавали очень много моментов, но реализовать не могли. Понятно, что в мини-футболе 1:0 – это не счёт. Хорошо, что во втором тайме удалось достаточно быстро забить голы, получить более комфортное преимущество и грамотно играть по счёту. Вторая половина далась легче, чем первая, где была нервозность, хотелось быстрее повести в счёте, но мяч не хотел залазить. Победа непростая, но это Кубок, здесь простых матчей не бывает.

Сегодня, 16 октября, липчане проведут матч с местным клубом «Футбол-Хоккей НН». Начало игры в 15:00. Наставник ЛКС поделился ожиданиями от грядущей игры:

- Хозяева, играют дома, придут болельщики. Думаю, будет хорошая, качественная интенсивная игра. Обе команды будут стремиться к победе. Видно, что соперник прибавляет от игры к игре. Повторюсь, дома с ещё большим играют желанием. Простой игры не жду.