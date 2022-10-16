Жители девяти улиц Липецка останутся без холодной воды 17 октября

Очередные отключения холодной воды ждут липчан 17 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 10.00 до 20.00 ресурса не будет у жителей:

- ул. П. Смородина, 24, 26;

- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23;

- ул. Леваневского, 1;

- пл. Мира, 5;

- пр. Мира, 1, 2, , 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20;

- ул. Островского, 2;

- ул. Аносова, 2, 4;

- ул. Дзержинского, 5, 13;

- ул. С. Разина, 1.

Подвоз воды будет организован по адресам: ул. П. Смородина, 26, ул. 50 лет НЛМК, 15а, пр. Мира, 7, 10, ул. С. Разина, 1.

Справки по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 17 октября некоторым горожанам приостановят подачу электроэнергии. С 09.00 до 17.00 ресурса не будет по адресам: ул. Московская, 20, частный сектор ул. Городовикова, Рябиновая.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.