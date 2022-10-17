В селе под Липецком пропала дезориентированная пенсионерка

В Липецкой области пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области пропала пенсионерка. 70-летняя Любимова Светлана Ивановна исчезла в селе Становое. Днем 16 октября она вышла из дома и не вернулась. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", пожилая женщина может быть дезориентирована.

Приметы: рост 165 сантиметров, крупного телосложения, волосы седые, глаза карие.

Была одета: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Светлану Любимову или знает, где может дезориентированная женщина находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Звонки на номера принимаются круглосуточно.