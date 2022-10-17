5-летний ребенок пострадал в ДТП с Ауди и Ладой в Липецке

В ДТП в Липецке пострадал ребенок Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 14 октября в Липецкой области случилась страшная авария. В Долгоруковском районе на трассе Долгоруково-Войковская Казинка ВАЗ-2115 наехал на лежащего велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастный погиб.

В субботу 15 октября в Липецке на улице Космонавтов 21-летний водитель Лады-Приоры врезался в световую опору. Он с травмами в больнице.

В тот же день на проспекте Победы столкнулись Ауди и Лада Веста. Пострадал 5-летний мальчик из отечественной машины. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили. Ребенок находился в удерживающем кресле.

В воскресенье 16 октября в областном центре на улице Московская в ДТП попали Рено и 28-летний мотоциклист. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.