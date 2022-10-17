Инспекторы ДПС поймали 50 пьяных водителей на дорогах Липецка и области за выходные

В Липецкой области поймали 50 пьяных водителей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области ловили нетрезвых водителей. За 3 дня автоинспекторы задержали 50 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения. Среди них были те, кто отказался от медосвидетельствования. Двоим грозит уголовная ответственность, так как они сели за руль пьяными повторно.

В пресс-службе регионального УГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Чтобы вернуть удостоверение, липчанам придется сдать экзамен.

Тот, кто повторно нарушил правила, попадает под уголовную статью. Наказание - штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 400 часов, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.