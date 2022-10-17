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Общество17 октября 2022 10:53

Губернатор проверит состояние убежищ и работу систем оповещения в Липецкой области

Укрытия позволяют вместить всех жителей региона
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области проверяют убежища и укрытия

В Липецкой области проверяют убежища и укрытия

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 17 октября в правительстве Липецкой области осбудили состояние убежищ и укрытий. Их проверяют и в плановом порядке, и дополнительно. По словам руководителя регионального ГУ МЧС России Василия Разумнова, площади защитных сооружений позволяют укрыть все население области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Игорь Артамонов лично проверит убежища и оценит, как работает система оповещения.

- Сегодня дал поручение разместить всю необходимую информацию после завершения проверок, - написал глава области в своем телеграм-канале. - Меры профилактические и в большей степени плановые, очень надеюсь на понимание жителей Липецкой области и прошу относиться к этой работе спокойно.