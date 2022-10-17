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Происшествия17 октября 2022 15:49

Житель Липецка отдал мошеннику 60300 рублей за водительские права

Правда, водительское удостоверение липчанин так и не получил
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин хотел купить водительские права, но наткнулся на мошенника

Липчанин хотел купить водительские права, но наткнулся на мошенника

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился 19-летний парень. Он сообщил, что хотел купить права, но наткнулся на мошенника. Молодой человек познакомился с аферистом через знакомых. Тот пообещал ему помочь с удостоверением, но за определенную плату - 60 300 рублей.

Липчанин, не ожидая подвоха, часть денег передал лично, а оставшуюся сумму перевел на банковскую карту. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Предполагаемым преступников оказался неработающий 20-летний житель города.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.