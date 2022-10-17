Волейбольный клуб «Липецк» довел серию поражений до четырех матчей

23 октября в 5-м туре «Липецк» сыграет в Краснодаре с местными динамовками. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Вчера, 16 октября, волейбольный клуб «Липецк» принимал «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в рамках 4-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге. После неудачных выездов в Казань и Саратов, а также домашнего поражения от «Тулицы» липчанки вновь расписались в собственном бессилии. Набрав поочередно 18, 15 и 16 очков, наши девушки в четвертый раз кряду проиграли со счетом 0:3.

После четырех туров с 12-ю очками лидирует саратовский «Протон». Следом располагаются – московское «Динамо» (11), «Ленинградка», челябинский «Динамо-Метар», «Тулица» и калининградский «Локомотив» (по девять). «Липецк» же наряду с красноярским «Енисеем» и подмосковным «Заречье-Одинцово» замыкают таблицу, не имея ни одного балла. При этом лишь наши девушки до сих пор не смогли выиграть ни одного сета. Теперь 23 октября в 5-м туре «Липецк» сыграет в Краснодаре с местными динамовками (восьмое место, шесть очков). Начало встречи в 17:00.