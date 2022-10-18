В Липецке пропала женщина в красной куртке

В Липецке пропала женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 31-летнюю женщину. Лесникова (Куницына) Светлана Алексеевна пропала в областном центре на прошлой неделе. С 13 октября она не выходила на связь. О ее местонахождении ничего не известно. В поисках отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые.

Была одета: красная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Светлану Лесникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.