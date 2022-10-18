Россияне предлагают ввести в школе уроки финансовой грамотности и отменить ЕГЭ

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В ходе опроса, проводимого специалистами банка «Открытие» и Росгосстраха, треть респондентов отметила, что в школе, где учатся их дети, чаще всего наблюдается дефицит учителей математики и химии.

Рассказали россияне и о том, что хотели бы поменять в школьном образовании. Четверть респондентов (26%) хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии (по 19%), а также информационная безопасность (15%).

Убрать предлагается следующее: 27% предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а 8% - отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.

Выбор же школы происходит по следующим критериям: 40% отталкиваются от близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.