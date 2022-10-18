В пожарах в доме и многоэтажке в Липецке пострадали двое мужчин

В пожаре в Данкове пострадал 55-летний мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 17 октября в Липецкой области вспыхнул пожар. В Данкове на улице Московская загорелся одноэтажный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 отделения спасателей. Пострадал 55-летний мужчина.

В селе Каликино Добровского района работали 3 пожарных расчета и 3 добровольца. Они тушили кирпичный дом, деревянную пристройку к дому и сарай. Пламя уничтожило крышу основного здания, а также две других конструкции.

В Липецке на улице Космонавтов загорелась квартира в 14-этажном доме. Огонь повредил вещи на площади 2 кв.м. Также пострадал 40-летний житель.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".