Трактор сбил 36-летнего мужчину под Липецком

Под Липецком трактор наехал на пешехода Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 17 октября в Липецке столкнулись Тойота и Ниссан. В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка второй иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, медики оказали ей помощь и отпустили.

В Ельце на улице Героев 45-летний водитель Тойоты сбил 32-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Несчастная в больнице. В Грязях на улице Набережная 21-летний парень за рулем трактора наехал на 36-летнего мужчину. Он получил травму.

В областном центре на улице Космонавтов Хендай протаранил стоящий Ниссан. Пострадала 32-летняя женщина-водитель Ниссана.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 5 253 нарушения Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 9 человек. Еще 70 - не пристегнулись. Водители 4 945 раз превысили скорость.