Житель Липецка отправится на 2 года в колонию за попытку выбросить дочь из окна и избиение жены

Октябрьский районный суд Липецка вынес мужчине приговор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор мужчине, который пытался выбросить из окна свою дочь и избил жену. Его судили по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года пьяный липчанин поконфликтовал с бывшей супругой и едва не выбросил из окна несовершеннолетнюю дочь. Затем он повалил на пол женщину, которая встала на защиту ребенка. После ссоры горожанке потребовалась операция в челюстно-лицевой хирургии.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мужчина признал вину, раскаялся и добровольно выплатил бывшей жене 30 тыс. рублей. Его приговорили к 2 годам исправительной колонии общего режима. Также ему придется выплатить 270 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.