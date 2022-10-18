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Происшествия18 октября 2022 11:05

Пенсионерке под Липецком грозит до 2 млн рублей штрафа за клевету на судью

На женщину завели уголовное дело после того, как она опубликовала видео
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На пенсионерку из Липецкой области завели уголовное дело за клевету на судью

На пенсионерку из Липецкой области завели уголовное дело за клевету на судью

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на 66-летнюю жительницу Долгоруковского района завели уголовное дело. Ее подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.298.1 УК РФ "Клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением дел в суде". Наказание - до 2 млн рублей штрафа.

По данным следствия, 1 августа пенсионерка разместила на своей странице в видеохостинге запись с ложным заявлением в отношении судьи. Она как раз рассматривает дело о долгах за коммунальные услуги и штрафы подозреваемой. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что липчанин, пытавшийся выбросить из окна дочь и избивший жену, отправится в колонию общего режима. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Подробности здесь.