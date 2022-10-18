Пенсионерке под Липецком грозит до 2 млн рублей штрафа за клевету на судью

На пенсионерку из Липецкой области завели уголовное дело за клевету на судью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на 66-летнюю жительницу Долгоруковского района завели уголовное дело. Ее подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.298.1 УК РФ "Клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением дел в суде". Наказание - до 2 млн рублей штрафа.

По данным следствия, 1 августа пенсионерка разместила на своей странице в видеохостинге запись с ложным заявлением в отношении судьи. Она как раз рассматривает дело о долгах за коммунальные услуги и штрафы подозреваемой. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что липчанин, пытавшийся выбросить из окна дочь и избивший жену, отправится в колонию общего режима. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Подробности здесь.